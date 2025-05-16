Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın 2025 NBA Draftı'nda birinci sırayı almasının ardından gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.



The Dan Patrick Show'a katılan Kidd, o anı "Newport Beach'te bir toplantıdaydım ve telefona bakınca 'ilk 4'teyiz' dediler. Sonra bir mesaj: 'Sanırım 1 numarasınız'," diye anlattı.



Mavericks'in, Duke Üniversitesi'nin yıldızı Cooper Flagg'i seçmesi bekleniyor. Kidd bu konuda temkinli konuşsa da takımın odaklandığı ismin Flagg olduğunu açıkça ifade etti:



"Kurallar gereği kendisiyle henüz konuşmadım ama heyecanlıyız. Çok yetenekli bir oyuncu."



Dallas, sezon ortasında Anthony Davis, Klay Thompson, Kyrie Irving ve Max Christie'yi kadrosuna katarken yıldız oyuncu Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a göndermişti. Kidd, bu takas haberini aldığında Davis'i nasıl kullanacağını düşünmeye başladığını söyledi.



Flagg için ideal bir ortam yaratacaklarını belirten Kidd, "Burası onun için çok uygun. Etrafındaki yıldızlar baskıyı azaltacak. Şampiyonluk için oynayacağız," dedi.



Kidd ayrıca 2024-25 sezonunun duygusal yüküne de değindi:



"Bir sezonda üç ayrı sezon yaşadık sanki. Bir kitap olur, belki de bir 30 for 30 belgeseli çıkar."



