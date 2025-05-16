16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
21:00
16 Mayıs
Levante-Albacete
21:30
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
19:00
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
19:00
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
19:00
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
21:30
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
21:30
16 Mayıs
Bellinzona-Thun
21:15
16 Mayıs
Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
16 Mayıs
FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
16:00
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
16:00
16 Mayıs
FC Nordsjaelland-AGF
20:00
16 Mayıs
Brann-Sarpsborg 08
19:00
16 Mayıs
Fredrikstad-KFUM
19:00
16 Mayıs
Molde-Kristiansund BK
19:00
16 Mayıs
Rosenborg-FK Haugesund
19:00
16 Mayıs
Stroemsgodset-Bryne
19:00
16 Mayıs
Tromsoe-Bodo/Glimt
19:00
16 Mayıs
Viking-Sandefjord
19:00
16 Mayıs
Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

Kidd: "Flagg için baskı az olacak, şampiyonluk için oynayacağız"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın 2025 NBA Draftı'nda birinci sırayı almasının ardından gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mayıs 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kidd: 'Flagg için baskı az olacak, şampiyonluk için oynayacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın 2025 NBA Draftı'nda birinci sırayı almasının ardından gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

The Dan Patrick Show'a katılan Kidd, o anı "Newport Beach'te bir toplantıdaydım ve telefona bakınca 'ilk 4'teyiz' dediler. Sonra bir mesaj: 'Sanırım 1 numarasınız'," diye anlattı.

Mavericks'in, Duke Üniversitesi'nin yıldızı Cooper Flagg'i seçmesi bekleniyor. Kidd bu konuda temkinli konuşsa da takımın odaklandığı ismin Flagg olduğunu açıkça ifade etti:

"Kurallar gereği kendisiyle henüz konuşmadım ama heyecanlıyız. Çok yetenekli bir oyuncu."

Dallas, sezon ortasında Anthony Davis, Klay Thompson, Kyrie Irving ve Max Christie'yi kadrosuna katarken yıldız oyuncu Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a göndermişti. Kidd, bu takas haberini aldığında Davis'i nasıl kullanacağını düşünmeye başladığını söyledi.

Flagg için ideal bir ortam yaratacaklarını belirten Kidd, "Burası onun için çok uygun. Etrafındaki yıldızlar baskıyı azaltacak. Şampiyonluk için oynayacağız," dedi.

Kidd ayrıca 2024-25 sezonunun duygusal yüküne de değindi:

"Bir sezonda üç ayrı sezon yaşadık sanki. Bir kitap olur, belki de bir 30 for 30 belgeseli çıkar."


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.