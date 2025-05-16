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Hajduk Split'te Gattuso dönemi sona eriyor!

Hırvatistan Ligi'nde şampiyonluk yarışından uzaklaşan Hajduk Split, sezon sonunda Gennaro Gattuso ile yollarını ayıracak.

calendar 16 Mayıs 2025 14:21 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 14:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: hajduk.hr
Hajduk Split'te Gattuso dönemi sona eriyor!
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Gennaro Gattuso, bu pazar günü Poljud'da oynanacak maçta Hajduk'un başında son kez sahaya çıkacak. Rijeka ile oynanacak derbi, Hajduk Split taraftarlarına veda niteliğinde olacak; sezonun son haftasında Şibenik'te oynanacak karşılaşma ise, Split kulübesine veda anlamı taşıyacak.

Hırvat basınından Index'in haberine göre İtalyan teknik adamın bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, bu kontratı tamamlamayacak ve kulüpten herhangi bir tazminat almadan ayrılacak.

Haberde Gattuso'nun ayrılık kararını çok daha önceden, SuperSport HNL'in 28. haftasında Koprivnica'da alınan 1–0'lık galibiyetin ardından aldığı vurgulandı. O dönem Hajduk, bugünkü durumuna kıyasla çok daha iyi bir konumdaydı. Şu anda ligde üçüncü sırada yer alan takım, şampiyonluk için mucizenin gerçekleşmesini bekleyecek.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ!

Eğer Dinamo Zagreb, cumartesi günü Maksimir'de Lokomotiva'ya karşı oynayacağı maçta puan kaybetmezse, Hajduk'un şampiyonluk şansı sona erecek ve kulüp, şampiyonluk hayalini en az bir yıl daha ertelemek zorunda kalacak. Hajduk en son 2004/05 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Puan Durumu
(82) Dinamo Zagreb
(74) Rijeka
(68) Hajduk Split

GATTUSO'NUN HAJDUK KARNESİ

Gattuso, sözleşmenin karşılıklı feshedilmesinin ardından Split'ten tazminatsız ayrılacak. Bu sezon Hajduk'un başında 41 maça çıkan teknik adam, 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ancak bu süreçte kulüp müzesine hiçbir kupa eklenemedi.

Öte yandan Gennaro Gattuso, 34. haftasında Gorica ile oynanan ve 1–1 sona eren maç öncesindeki basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Belki kendimi tekrar ediyorum ama bu güzel şehre ve buradaki insanlara yüzümde bir tebessümle geldim ve yine yüzümde tebessümle ayrılacağım. Geride unutulmaz 11 ay bıraktım. Zor anlar da oldu, güzel anlar da. Buradan ayrılırken çok zorlanacağım çünkü hayatımı değiştiren insanlarla tanıştım."


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