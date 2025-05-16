Beşiktaş Fibabanka, 14 maç sonra mağlup

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.



Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 18 sayı farkla 93-75 kazandı.



Bu sonuçla başkent temsilcisi 13. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 6. mağlubiyetini yaşadı.



Öte yandan Beşiktaş, ligde 14 maç sonra ilk kez mağlup oldu.



Salon: Ankara



Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin



Türk Telekom: Smith 2, Hanlan 17, Bess 10, Berkan Durmaz 11, Alexander 20, İsmet Akpınar 1, Brown 11, Angola 19, Mahir Ağva 2, Bruhnke



Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 5, Needham 3, Mathews 7, Sleva 12, Terry 6, Allman 11, Plavsic 6, Yiğit Arslan 13, Morgan 12, Kerem Konan, Ata Özbek



1. Periyot: 18-16



Devre: 38-37



3. Periyot: 67-56



5 faulle oyundan çıkan: 38.48 İsmet Akpınar (Türk Telekom)







