Rayo Vallecano ile Real Betis 1'er puanı paylaştı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Rayo Vallecano, Real Betis'i konuk etti.



Vallecas Futbol Sahası'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Rayo Vallecano'nun gollerini 37'nci dakikada Jorge de Frutos ile 45+6'ncı dakikada Florian Lejeune kaydetti. Real Betis'te fileleri 51'inci dakikada Cucho Hernandez ve 61'inci dakikada penaltıdan Isco havalandırdı.



Bu sonucun ardından Real Betis 59, Rayo Vallecano ise 48 puana yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Rayo Vallecano, deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Real Betis ise Atletico Madrid'e konuk olacak.



