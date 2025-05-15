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Ancelotti: "Gönül rahatlığıyla ayrılacağım"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Mayıs 2025 01:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ancelotti: 'Gönül rahatlığıyla ayrılacağım'
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İspanya La Liga'nın 36. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Müsabaka içerisinde Madridli taraftarlar, teknik direktör Ancelotti'ye oynanan oyundan dolayı tepki gösterirken, tecrübeli teknik adam bu duruma saha içerisinde herhangi bir cevap vermedi.

Maçın ardından taraftarın tepkisi ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Carlo Ancelotti, kariyeri açısından Real Madrid'de iyi işler başardığını söyledi.

La Liga'nın 36. hafta maçında 1-0 geriye düştüğü Mallorca karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, müsabaka sonunda açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Real Madrid'den ayrıldığım gün, elimden gelen her şeyi yaptığımı bilmenin verdiği gönül rahatlığıyla ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

 

 

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