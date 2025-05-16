16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
21:00
16 Mayıs
Levante-Albacete
21:30
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
19:00
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
19:00
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
19:00
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
21:30
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
21:30
16 Mayıs
Bellinzona-Thun
21:15
16 Mayıs
Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
16 Mayıs
FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
16:00
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
16:00
16 Mayıs
FC Nordsjaelland-AGF
20:00
16 Mayıs
Brann-Sarpsborg 08
19:00
16 Mayıs
Fredrikstad-KFUM
19:00
16 Mayıs
Molde-Kristiansund BK
19:00
16 Mayıs
Rosenborg-FK Haugesund
19:00
16 Mayıs
Stroemsgodset-Bryne
19:00
16 Mayıs
Tromsoe-Bodo/Glimt
19:00
16 Mayıs
Viking-Sandefjord
19:00
16 Mayıs
Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

Riley'den "Heat Kültürü" eleştirilerine sert yanıt

Miami Heat'in efsanevi yöneticisi Pat Riley, takımın zor bir dönemden geçtiği şu günlerde kulüp kültürünü savunarak eleştirilere sert yanıt verdi.

calendar 16 Mayıs 2025 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Riley'den 'Heat Kültürü' eleştirilerine sert yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Miami Heat'in efsanevi yöneticisi Pat Riley, takımın zor bir dönemden geçtiği şu günlerde kulüp kültürünü savunarak eleştirilere sert yanıt verdi.

"Evet, zamanla bazı yönlerden adapte oldu. Ama bu kültürle gurur duyuyorum," diyen Riley, Miami Herald'a verdiği röportajda, "İçeride gerçekten bu kültürü yaşayanlar bilir. Dışarıdan bilmeden sadece popüler olduğu için eleştirenlere ise tek diyeceğim: boş versinler."

"Heat Kültürü" terimi yıllardır Miami Heat organizasyonunun temel değerlerini ifade etmek için kullanılıyor. Disiplin, adanmışlık ve mücadele ruhu gibi kavramlar bu kültürün temel taşları olarak görülüyor.

Jimmy Butler'ın liderliğinde iki kez NBA Finali oynayan Heat, son yıllarda doğu konferansında istikrarlı bir Playoff takımı olmayı başarmıştı. Ancak Butler'ın dramatik ayrılığı sonrası takım içindeki kültürün sorgulandığı görülüyor.

Bu sezon Cavaliers karşısında ilk turda elenmeleri sonrası, Gilbert Arenas gibi isimler Heat'in sistemini eleştirirken, Paul Pierce doğrudan Pat Riley'i hedef aldı. Butler ise "Heat Kültürü" kavramının fazlasıyla abartıldığını savundu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.