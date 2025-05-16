Miami Heat'in efsanevi yöneticisi Pat Riley, takımın zor bir dönemden geçtiği şu günlerde kulüp kültürünü savunarak eleştirilere sert yanıt verdi.



"Evet, zamanla bazı yönlerden adapte oldu. Ama bu kültürle gurur duyuyorum," diyen Riley, Miami Herald'a verdiği röportajda, "İçeride gerçekten bu kültürü yaşayanlar bilir. Dışarıdan bilmeden sadece popüler olduğu için eleştirenlere ise tek diyeceğim: boş versinler."



"Heat Kültürü" terimi yıllardır Miami Heat organizasyonunun temel değerlerini ifade etmek için kullanılıyor. Disiplin, adanmışlık ve mücadele ruhu gibi kavramlar bu kültürün temel taşları olarak görülüyor.



Jimmy Butler'ın liderliğinde iki kez NBA Finali oynayan Heat, son yıllarda doğu konferansında istikrarlı bir Playoff takımı olmayı başarmıştı. Ancak Butler'ın dramatik ayrılığı sonrası takım içindeki kültürün sorgulandığı görülüyor.



Bu sezon Cavaliers karşısında ilk turda elenmeleri sonrası, Gilbert Arenas gibi isimler Heat'in sistemini eleştirirken, Paul Pierce doğrudan Pat Riley'i hedef aldı. Butler ise "Heat Kültürü" kavramının fazlasıyla abartıldığını savundu.



