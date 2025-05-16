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Haliburton: "İsa'yı da eleştirenler vardı, beni de olacak..."

Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Tyrese Haliburton, kendisini eleştiren kişilere karşı şaka yollu bir yaklaşımla yanıt verdi.

calendar 16 Mayıs 2025 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haliburton: 'İsa'yı da eleştirenler vardı, beni de olacak...'
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Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Tyrese Haliburton, kendisini eleştiren kişilere karşı şaka yollu bir yaklaşımla yanıt verdi.

Haliburton, ligde en çok eleştirilen oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Takımını Doğu Konferansı Finalleri'ne ikinci kez taşımayı başaran Haliburton, playofflarda 17.5 sayı, 9.3 asist, 5.5 ribaund, 0.9 blok ve 0.7 top çalma ortalamalarına rağmen hem taraftarlar hem de bazı NBA oyuncuları tarafından "abartılmış" bulunuyor.

Haliburton, bu eleştirileri geçtiğimiz günlerde katıldığı Pat McAfee Show'da esprili bir dille yanıtladı:

"Benim de işimle ilgili eleştirilerim var. İsa'nın da eleştirmenleri vardı. Hepimizin var."

Haliburton'ın kendisini Hz. İsa ile kıyaslamadığı açık olsa da, bu ifadeyle haksız eleştirilere dikkat çekmek istediği görülüyor.

Bu sezon anonim NBA oyuncularının oylarıyla "ligin en fazla abartılan oyuncusu" seçilen Haliburton, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi bitiren maçta 31 sayı, 8 asist, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile etkileyici bir performans sergilemişti.

Normal sezonda da benzer istikrar gösteren yıldız oyuncu, 73 maçta 18.6 sayı, 9.2 asist, 3.5 ribaund, 1.4 top çalma ve 0.7 blok ortalamaları yakalamıştı.


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