Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı!

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi, İstanbul'da gerçekleştirildi.



Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapılan kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, banka yöneticileri ile kulüp temsilcileri katıldı.



Kura çekimi öncesinde TBF ile Ziraat Bankası arasında Türkiye Kupası isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kura çekiminde oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,dedi.ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar isediye konuştu.Çakar, futbol ve voleybolun ardından basketbola da katkı vermek istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:Basketbol Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak.Kazanan takımlar, 20-22 Şubat'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.Safiport Erokspor-Fenerbahçe BekoTOFAŞ-Beşiktaş GAİNBahçeşehir Koleji-Anadolu EfesTürk Telekom-TrabzonsporKupada çeyrek final sonrasında eşleşmeler ise şu şekilde olacak:Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko/Türk Telekom-TrabzonsporTOFAŞ-Beşiktaş GAİN/Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes