22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Yüzmede Türkiye şampiyonu Melisa'nın hedefi milli takım

Türkiye Şampiyonu Melisa Zobar'ın tek hedefi Milli takımda yer alabilmek

calendar 22 Ocak 2026 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yüzmede Türkiye şampiyonu Melisa'nın hedefi milli takım
Tekirdağ'da yüzmede 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Melisa Zobar (14) milli takımda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray Kulübü sporcusu Melisa, geçen ay Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.

Genç sporcu, şampiyonada biri altın olmak üzere 4 madalya kazandı.

Bu yıl yapılacak milli takım seçmelerinde derece elde etmeyi hedefleyen Melisa, antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.


Melisa Zobar, yüzmede daha iyi başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Melisa, "Türkiye şampiyonası benim için çok iyi geçti. Şampiyonada altın madalyanın yanı sıra 3 madalya daha kazandım. Hedefim nisan ayında yapılacak milli takım seçmelerinde milli formayı giymek. Yüzmeye başladığımda bu kadar kısa sürede bu dereceleri elde edeceğimi beklemiyordum." diye konuştu.

Bu yıl derecelerine yenilerini ekleyerek madalya sayısını artırmak istediğini dile getiren Melisa, çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Galatasaray Kulübü yüzme antrenörü Mestan Şentürk ise sporcusunun küçük yaşta önemli başarılara imza attığını aktardı.

Şentürk, Melisa Zobar'ın her şampiyonadan başarıyla döndüğünü kaydederek, "Kendisini sürekli geliştirdi. Türkiye şampiyonlukları kazandı. Son olarak Türkiye şampiyonasında 4 madalya elde etti. Bundan sonra da başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
