Yüzmede Türkiye şampiyonu Melisa'nın hedefi milli takım

Galatasaray Kulübü sporcusu Melisa, geçen ay Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.Genç sporcu, şampiyonada biri altın olmak üzere 4 madalya kazandı.Bu yıl yapılacak milli takım seçmelerinde derece elde etmeyi hedefleyen Melisa, antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.Melisa Zobar, yüzmede daha iyi başarılara imza atmak istediğini söyledi.Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Melisa,diye konuştu.Bu yıl derecelerine yenilerini ekleyerek madalya sayısını artırmak istediğini dile getiren Melisa, çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.Galatasaray Kulübü yüzme antrenörü Mestan Şentürk ise sporcusunun küçük yaşta önemli başarılara imza attığını aktardı.Şentürk, Melisa Zobar'ın her şampiyonadan başarıyla döndüğünü kaydederek,değerlendirmesinde bulundu.