Bontemps'den Pistons için Kyrie Irving önerisi

NBA muhabiri ve yorumcusu Tim Bontemps, Detroit Pistons'ın Kyrie Irving'i kadrosuna katması gerektiğini savundu. Bontemps, Irving için "tam olarak ihtiyaç duydukları oyuncu" ifadesini kullandı.

calendar 22 Ocak 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA muhabiri ve yorumcusu Tim Bontemps, Detroit Pistons'ın Kyrie Irving'i kadrosuna katması gerektiğini savundu. Bontemps, Irving için "tam olarak ihtiyaç duydukları oyuncu" ifadesini kullandı.

The Hoop Collective programında konuşan Bontemps, Irving'in sağlık durumu konusundaki soru işaretlerine rağmen Detroit'in böyle bir hamleyle gerçek bir şampiyonluk adayına dönüşebileceğini belirtti.

"Size söyleyeyim, Pistons'ın almasını gerçekten istediğim oyuncu—muhtemelen alamayacakları ve sağlık durumu hakkında da net konuşamayacağım oyuncu—Kyrie Irving. Ben bunun için telefon açardım. Kyrie Irving. Kyrie Irving'in olgunlaşmış hali. Cade'in yanında, Luka'nın yanında oynadığı gibi, LeBron'un yanında oynadığı gibi, kendini kanıtlamış bir playoff skoreri olarak. Bu tam olarak doğru olan hamle. Yani ihtiyaçları olan oyuncu bu."


Bontemps, Irving ile Cade Cunningham'ın yan yana oynamasının Detroit'e hem elit bir skor gücü hem de playoff tecrübesi kazandıracağını vurguladı.

33 yaşındaki Irving, geçtiğimiz sezon yaşadığı ön çapraz bağ (ACL) sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecinde bulunuyor. Buna rağmen kariyerinde kazanan kimliğini defalarca kanıtlamış bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Irving, LeBron James ile birlikte Cleveland Cavaliers'ın 2016 NBA Finalleri zaferinde kilit rol oynadı ve daha yakın dönemde Luka Dončić ile Dallas Mavericks formasıyla NBA Finalleri'nde mücadele etti.

Maaş dengesi açısından bakıldığında, NBA kuralları çerçevesinde böyle bir takasın mümkün olabileceği belirtiliyor. Pistons'ın, Kyrie Irving karşılığında Dallas'a Duncan Robinson, Jaden Ivey, Caris LeVert ve minimum kontratlı bir oyuncuyu içeren bir paket sunabileceği; Dallas'ın ise Irving'in yanı sıra Dwight Powell ve Brandon Williams'ı gönderebileceği ifade ediliyor.

Irving'in piyasa değerine bağlı olarak, takasa ek takımların ya da draft haklarının da dahil edilmesi ihtimali bulunuyor.

