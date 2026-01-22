22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi: Dele Bashiru

Trabzonspor, Lazio'da forma giyen ve Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan Fisayo Dele-Bashiru için harekete geçerken, taraflar arasında ilk temasların başladığı öğrenildi.

calendar 22 Ocak 2026 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 12:32
Fotoğraf: X.com
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Bordo-mavililer, Lazio forması giyen Fisayo Dele-Bashiru için harekete geçti.

İtalyan basınından Laziochannel'ın haberine göre; Temmuz 2024'te Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da beklenen çıkışı yapamayan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Trabzonspor'un radarına girdi. Haberde, Trabzonspor yönetimi ile Lazio yetkilileri arasında oyuncu için sıcak temasların başladığı aktarıldı.

TEKNİK HEYET DE OLUMLU



Trabzonspor teknik heyetinin de Dele-Bashiru'yu beğendiği ve oyuncunun Türkiye kariyerindeki performansını göz önünde bulundurarak transferde ısrarcı olunduğu belirtildi. Bordo-mavililerin, kısa süre içinde Lazio'nun kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı ifade edildi. 

YENİDEN SÜPER LİG'E SICAK

Haberde ayrıca, Dele-Bashiru'nun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
