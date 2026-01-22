Kristjan Asllani'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ön libero hattı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Siyah-beyazlıların, bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'yi gündemine aldığı öğrenildi.



İtalyan ekibinde teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan 23 yaşındaki Arnavut futbolcunun, Torino ile ipleri kopma noktasına getirdiği ifade edildi.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Asllani'nin, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye istekli olduğu ve transfer için olumlu geri dönüş yaptığı aktarıldı. Yönetimin, Inter ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.Genç ön libero, bu sezon Torino formasıyla 16 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi.