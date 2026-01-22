22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Kristjan Asllani'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş, Inter'in Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'yi gündemine alırken, 23 yaşındaki ön liberonun siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

calendar 22 Ocak 2026 09:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Kristjan Asllani'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ön libero hattı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların, bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'yi gündemine aldığı öğrenildi.

İtalyan ekibinde teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan 23 yaşındaki Arnavut futbolcunun, Torino ile ipleri kopma noktasına getirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR



Asllani'nin, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye istekli olduğu ve transfer için olumlu geri dönüş yaptığı aktarıldı. Yönetimin, Inter ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

BU SEZON GOL KATKISI YOK

Genç ön libero, bu sezon Torino formasıyla 16 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
