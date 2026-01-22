Los Angeles Lakers'ın yönetici ortağı ve kulüp başkanı Jeanie Buss'un, takımın 2024 NBA Draftı'nda LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçmesinin ardından LeBron James'in bu duruma yeterince minnettar olmadığını düşündüğü iddia edildi.ESPN'den Baxter Holmes'un aktardığına göre, konuya yakın kaynaklar Buss'un bu süreçte LeBron'un yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu belirtti.Ancak Jeanie Buss, söz konusu iddiaları yaptığı bir açıklamayla yalanladı. Buss, The Athletic'ten Sam Amick'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Bronny James, Lakers formasıyla iki sezonda toplam 51 maça çıktı ancak henüz başantrenör JJ Redick'in ana rotasyonuna girmeyi başaramadı. Bu sezon 24 maçta forma giyen genç oyuncu, maç başına 6.8 dakika süre alırken 1.5 sayı ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.Scouting raporlarında başlangıçta yüksek potansiyele sahip bir oyuncu olarak değerlendirilen Bronny'nin draft hisseleri, üniversitedeki vasat performansının ardından ciddi şekilde geriledi. Bronny, 2023-24 sezonunda USC formasıyla 25 maça çıktı, bunların altısında ilk beşte başladı ve maç başına 4.8 sayı, 2.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı. Trojans'taki kariyerine ise Temmuz 2023'te bir antrenman sırasında kalp durması geçirmesi nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak başlayabildi.LeBron ve Bronny James'in menajeri Rich Paul, Temmuz 2024'te katıldığı "The Pat McAfee Show" programında, Bronny'nin draft edilmesi kararını Jeanie Buss'un verdiğini açıklamıştı. Bir ay sonra Buss da bu seçimi savunarak Bronny'nin takım içindeki "en çok çalışan oyunculardan biri" olduğunu söylemişti.Bronny James, 2024-25 sezonunun ilk maçında profesyonel kariyerine adım attı. Böylece LeBron ve Bronny James, NBA tarihinde aynı anda ligde forma giyen ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.Holmes'un haberine göre Jeanie Buss'un LeBron James'e yönelik ilk kırgınlığı Temmuz 2021'de Lakers'ın Russell Westbrook'u kadrosuna katmasıyla başladı. O dönemde kulübün ana hissedarı olan Buss'un, bu transferin LeBron'un isteği doğrultusunda yapılmasından ve ardından gelen başarısız sezonda LeBron'un yeterince sorumluluk almadığını düşünmesinden rahatsız olduğu belirtildi.Kaynaklara göre Buss, 2022 yılında LeBron James'i Los Angeles Clippers'a takas etmeyi dahi gündemine aldı. Ayrıca dört kez MVP ödülü kazanan süper yıldızla sözleşme uzatmama seçeneğini de değerlendirdi. Ancak LeBron, Ağustos ayında Lakers ile iki yıl ve 97 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı.LeBron James, Temmuz 2024'te ise serbest oyuncu olarak Lakers'a yeniden bağlandı ve takas edilemez madde içeren iki yıl, 104 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzaladı. Bu sözleşme 2025-26 sezonunun ardından sona erecek. NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James, bu sezonun ardından emekli olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.