Beşiktaş'ta 120 milyon euro buhar oldu!

Beşiktaş son yıllarda altyapısından yetiştirdiği oyuncuları Avrupa'ya gönderirken, A Takım için yapılan transfer harcamalarıyla adeta kendi ayağına sıkıyor.



Siyah beyazlılar 2022-23 sezonundan bu yana özkaynak düzeninden yetişen Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Semih Kılıçsoy ve son olarak Demir Ege Tıknaz'ı Avrupa'ya uğurladı.



Son yıllarda altyapıdan çıkan beş "Yavru Kartal"dan toplam 18,9 milyon euro gelir elde edilirken madalyonun diğer yüzü çok daha çarpıcı. Aynı dönemde Beşiktaş'ın 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 dönemindeki transferlere harcadığı toplam rakam 133,5 milyon euro.



TÜRK GENÇLERİNE GÜVEN YOK



Üstelik son yaz transfer dönemine kadar yapılan 37 transferden sadece üçü güncel kadroda yer alıyor: Milot Rashica, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu. Bu üç ismin Beşiktaş'a toplam maliyeti 13,6 milyon euro. Geriye kalan yaklaşık 120 milyon euro adeta çöpe giti.



Özkaynak düzeninden yetişen Türk gençlerine güvenilmiyor ve düşük rakamlara Avrupa'ya gönderiliyor. Yetmiyor, iki sezon sonra performansı düşecek, oynamayacak ya da kadroda dahi olmayacak futbolcular için milyonlarca euro harcanıyor. Üstelik her yıl Bankalar Birliği'ne yaklaşık 50 milyon euro ödeme yapılırken...

Beşiktaş'taki transferlerin gecikmesinin sebebi de son dönemde ortaya çıkan tablo. Başkan Serdal Adalı son yıllarda sürekli yaşanan seçimlerle birlikte ortaya çıkan bu savurganlığın farkında. Siyah beyazlı yönetimin artık transferlerde sözleşme şartlarının tamamen Beşiktaş'ın lehine olması için yoğun çaba sarfettiği öğrenildi.