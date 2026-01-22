Galatasaray'da Icardi gelişmesi: Menajeri İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-kırmızılı kulübün Mayıs 2026'da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi hakkında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu.
Nitekim oyuncunun menajeri Elio Pino'nun peş peşe yaptığı açıklamalar sonrası kulüp rahatsız olmuştu.
Özbek yönetimi Pino'ya, "Icardi ile alakalı sözleşmesi, geleceği ile alakalı bir şey konuşulacak ise bir durum varsa Galatasaray Kulübü ile masada konuş" mesajını iletmişti.
Pino'nun özellikle "Icardi'ye Avrupa'dan, Suud kulüpleri ve Amerika'dan teklifler var. Galatasaray'ın karar vermesi gerekli" sözlerine sarı kırmızılı yönetim "Galatasaray kaptanı kontratı varken başka bir kulüple mi görüşecek! Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz. Ama bunu dillendirmek hoş değil" sözleri camiadan tepki çekmişti.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Tüm bu yaşananlar sonrası Galatasaray'ın Icardi hakkında son kararı merak edilirken, Icardi'nin menajeri Elio Pino, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Pino, İstanbul'a geldiğini uçaktan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Öte yandan Mauro Icardi, son olarak Atletico Madrid maçında yedek kaldı.
Arjantinli golcü, Victor Osimhen'in takıma geri dönmesiyle birlikte Atletico Madrid maçına yedek kulübesinde başladı. Icardi, mücadeleyi de yedek kulübesinde tamamladı.
Okan Buruk'un Victor Osimhen'in yokluğunda sürekli olarak forma verdiği Icardi'yi hamle oyuncusu olarak da düşünmemesi dikkat çekti.
BU SEZON ICARDI
Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 6 milyon Euro kazanan Mauro Icardi, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 10 gol ve 2 asist kaydetti.
10 MİLYON EURO'YA ALINDI
Galatasaray, yıldız futbolcuyu 2023 yılında PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmış ve 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
ATLETICO MADRID MAÇINDA SÜRE ALAMADI
✈️ Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun paylaşımı. pic.twitter.com/L7yT4lbtOj
— Sporx (@sporx) January 22, 2026
