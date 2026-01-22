22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Galatasaray'da Icardi gelişmesi: Menajeri İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da Mayıs 2026'da sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Türkiye'ye geliyor.

calendar 22 Ocak 2026 10:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi gelişmesi: Menajeri İstanbul'a geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-kırmızılı kulübün Mayıs 2026'da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi hakkında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu.

Nitekim oyuncunun menajeri Elio Pino'nun peş peşe yaptığı açıklamalar sonrası kulüp rahatsız olmuştu.


Özbek yönetimi Pino'ya, "Icardi ile alakalı sözleşmesi, geleceği ile alakalı bir şey konuşulacak ise bir durum varsa Galatasaray Kulübü ile masada konuş" mesajını iletmişti.

Pino'nun özellikle "Icardi'ye Avrupa'dan, Suud kulüpleri ve Amerika'dan teklifler var. Galatasaray'ın karar vermesi gerekli" sözlerine sarı kırmızılı yönetim "Galatasaray kaptanı kontratı varken başka bir kulüple mi görüşecek! Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz. Ama bunu dillendirmek hoş değil" sözleri camiadan tepki çekmişti.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Tüm bu yaşananlar sonrası Galatasaray'ın Icardi hakkında son kararı merak edilirken, Icardi'nin menajeri Elio Pino, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Pino, İstanbul'a geldiğini uçaktan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

ATLETICO MADRID MAÇINDA SÜRE ALAMADI

Öte yandan Mauro Icardi, son olarak Atletico Madrid maçında yedek kaldı.

Arjantinli golcü, Victor Osimhen'in takıma geri dönmesiyle birlikte Atletico Madrid maçına yedek kulübesinde başladı. Icardi, mücadeleyi de yedek kulübesinde tamamladı. 

Okan Buruk'un Victor Osimhen'in yokluğunda sürekli olarak forma verdiği Icardi'yi hamle oyuncusu olarak da düşünmemesi dikkat çekti.

BU SEZON ICARDI

Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 6 milyon Euro kazanan Mauro Icardi, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 10 gol ve 2 asist kaydetti.

10 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray, yıldız futbolcuyu 2023 yılında PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmış ve 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.