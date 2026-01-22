22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Zeynep Sönmez, Türk tenisinde tarih yazma yolunda!

Zeynep, Avustralya Açık'ta Putintseva ile karşılaşacağı 3. tur maçını kazanırsa grand slam turnuvalarında Türk tenisi için bir ilke imza atacak

22 Ocak 2026 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Türk tenisinde tarih yazma yolunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zeynep Sönmez, 23 Ocak Cuma günü Avustralya Açık'ta Yulia Putintseva ile oynayacağı maçı kazanması halinde grand slam turnuvalarında 4. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.
Dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 3. tur maçında klasmanın 94 numarası Kazak Putintseva ile karşılaşacak. Kia Arena'da yapılacak mücadele, TSİ 03.00'teki Learner Tien-Nuno Borges maçının ardından başlayacak.

Zeynep, Putintseva'ya karşı kariyerinin ilk karşılaşmasını oynayacak. Grand slam turnuvalarında 3 defa çeyrek finale (2016 ve 2018 Fransa Açık, 2020 ABD Açık) çıkan Putintseva, Avustralya Açık'ta ise 3. turdan ötesini göremedi.

Geçen yıl klasmanda 69'unculuğa kadar tırmanan 23 yaşındaki Zeynep, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2024 Merida Açık Turnuvası'nda elde etti.


Dünya sıralamasındaki en iyi derecesi 20'ncilik olan 31 yaşındaki Putintseva'nın ise WTA düzeyinde 3 tekler şampiyonluğu (2019 Nürnberg Kupası, 2021 Budapeşte Grand Prix, 2024 Birmingham Açık) bulunuyor.

ZEYNEP TARİHE GEÇMENİN EŞİĞİNDE

2025'te açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ve aynı sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanlarının sahibi olan Zeynep, başarılarına bir yenisini eklemek istiyor.

Kategori ve yıla göre ana tablodaki katılımcı sayıları farklı olduğu için doğrudan kıyaslama yapılamasa da Zeynep, yarın korttan galip ayrılırsa grand slam turnuvalarında 4. tura (son 16) yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Çiftler ve açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, yalnızca amatör oyuncuların alındığı prestijli turnuvalara katılmasına izin verilmesi) öncesindeki bazı büyük turnuvaların tekler ana tablosunda 128 değil 64 katılımcı yer alıyor. Bu, çeyrek finale çıkmak için 4 yerine 3 tur geçmenin yeterli olduğu anlamına geliyor.

BAHTİYE MUSLUOĞLU 1950'DE 3.TURU GÖRDÜ

Açık dönem öncesi Bahtiye Musluoğlu, Türk tenisinin ilk büyük başarısına imza attı.

1950 yılında Fransa Tenis Federasyonundan gelen davetle Roland Garros'ya (o zamanki adı Fransa Şampiyonası) katılan Musluoğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. Musluoğlu, 2. turda Fransız Simone Houllier-Larousse'u 2-0 (6-2, 6-3) yenerek adını son 16 isim arasına yazdırdı.

Musluoğlu, 1 numaralı seribaşı ABD'li Margaret Osborne duPont'a 2-0 (6-0, 6-2) kaybettiği karşılaşma sonucu 3. turda elendi.

1999'da 81 yaşında hayatını kaybeden Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki derecesi, 75 yıl sonra Zeynep Sönmez tarafından Wimbledon'da egale edildi.

İPEK ŞENOĞLU'NUN ÇİFTLERDE 3. TURU VAR

Aktif kariyerini 2012'de noktalayan İpek Şenoğlu, çift kadınlarda katıldığı grand slam organizasyonlarında 3. tur gördü.

Şenoğlu, 2004 ABD Açık'ta ABD'li Laura Granville, 2009 Wimbledon'da da Estonyalı Kaia Kanepi ile beraber 3. turda (son 16) oynadı.

Erkeklerde ise 3. tura yükselen milli tenisçi bulunmuyor. Marsel İlhan, ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura adını yazdırdı.

Grand slam turnuvalarında 3. tura çıkan Türk tenisçiler şunlar:

Tekler

Bahtiye Musluoğlu: 1950 Fransa Açık

Zeynep Sönmez: 2025 Wimbledon, 2026 Avustralya Açık 

Çiftler

İpek Şenoğlu: 2004 ABD Açık, 2009 Wimbledon

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.