22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Galatasaray'da Uğurcan duvarı!

Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, Atletico Madrid karşısında başarılı bir 90 dakika çıkardı. Deneyimli kaleci, son bölümlerde Griezmann ve Baena gibi usta ayaklara izin vermeyerek klasını gösterdi.

Galatasaray, Atletico Madrid'le puanları paylaşırken Uğurcan Çakır performansıyla alkışları topladı. Başarılı kaleci, özellikle maçın

son bölümünde birbirinden kritik iki kurtanş yaparak takımını ayakta tuttu. Milli eldiven ilk olarak 85. dakikada Antoine Griezmann'ın frikik şutunda muthiş bir kurtarışa imza attı.

Gole izin vermeyen Uğurcan, hemen ardından devam eden po- zisyonda bu kez Baena'nın şutuna engel oldu. 29 yaşındaki kaleci, 90 dakika boyunca 4 kurtarışla geceyi noktaladi. Devler Ligi'nde 7. maçını oynayan Uğurtan Çakır, Atletico Madrid maçında performansı ve tecrübesiyle sahanın en iyilerinden olarak göze çarptı.


UĞURCAN ÇAKIR: "3 PUANI KAÇIRDIK"

Öte yandan Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli eldiven, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilgili, "Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." sözlerini sarf etti.

SARA'NIN POZİSYONU

Gabriel Sara'nın son dakikalardaki pozisyonunu değerlendiren başarılı kaleci, "Maçın son dakikasında yaşanan pozisyon bizi çok üzdü! Çok yakındı ama bunun dışında maçtan önce beraberliğin bizim için kötü bir sonuç olmayacağını düşünmüştük." sözlerini sarf etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
