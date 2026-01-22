22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Trabzon, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Kocaeli deplasmanından son dakika golüyle moralli ayrılan Trabzon, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trabzon, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 18 haftasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.


Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Mustafa Eskihellaç ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. 

ONUACHU 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyunusu Paul Onuachu'nun yarınki karşılaşmada görev alması bekleniyor.

En son 12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra takımda yer alabilecek.

41 gün aradan sonra kadroda yer alacak Onuachu, Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupada da 1 maç olmak üzere toplam 6 resmi maç sonra formasına kavuşacak.

YENİ TRANSFER LOVİK SAHADA

Bordo-mavili takımın hafta içinde İtalya'nın Parma Kulübünden kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Mathias Lovik'in de Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda görev alması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
