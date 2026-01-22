22 Ocak
Fatih Tekke'li Trabzon, iç sahada kaybetmiyor

Ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında yenilmiyor

calendar 22 Ocak 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Fatih Tekke'li Trabzon, iç sahada kaybetmiyor
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 10 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavili takım, yenilgi görmedi.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hem yenilmezlik serisini 11 maça taşımanın hem de zirve yarışında puan kaybetmeden yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.

SON YENİLGİSİ 257 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 257 gün önce aldı.


Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te oynanan bu karşılaşmanın ardından 257 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDE İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

KENDİ EVİNDE YENİLMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada yenilmeyen üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Ligde 38 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile birlikte bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
