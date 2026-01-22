22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Beşiktaşlıların gözü kulağı bu transferde: Luis Henrique

Beşiktaş, Dumfries'in sakatlığı nedeniyle planları değişen Inter'de forma şansı bulan Luis Henrique için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yeniden gündeme alacak.

calendar 22 Ocak 2026 08:45 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 09:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kanat oyuncusu almak istediklerini belirterek bu bölge için kaliteli bir oyuncu baktıklarını söylemişti.

Siyah-beyazların en başından beri arzu ettiği isim Inter forması giyen Luis Henrique… Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil edebilecek bir yöntem arıyor.

Uzun yıllar sonra gerçek manada net bir sol kanat profili peşinde koşan siyah-beyazlılar, oyun kurucu özelliği de olan deneyimli ismin bu boşluğu doldurabileceğine inanıyor.

DUMFRIES'IN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU

Beşiktaş, İtalyan ekibinin sağ kanat transferini yapmasını beklese de henüz istediği sonuç ortaya çıkmadı. Inter'de Dumfries'in sakatlığı sonrası sağda forma giymeye başlayan 24 yaşındaki isim için yönetimin bir hamle daha yapacağı belirtildi.



BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA DENEYECEK

Siyah beyazlılar, kanadı net doldurabileceğine inandığı Henrique konusunda teknik ekibin ısrarıyla satın alma şartıyla kiralama yolunu bir kez daha deneyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Henrique, 1 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
