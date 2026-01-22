22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Warriors'ta yardımcı koçlar "Kerr sonrası döneme hazırlanıyor"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kerr, sözleşmesinin son yılına girerken henüz yeni bir anlaşmaya imza atmadı.

22 Ocak 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors'ta yardımcı koçlar 'Kerr sonrası döneme hazırlanıyor'
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kerr, sözleşmesinin son yılına girerken henüz yeni bir anlaşmaya imza atmadı.

Takım kaynaklarına göre birçok yardımcı antrenör, Kerr'in gelecek sezon takımda olmayacağı varsayımıyla hareket ediyor. Bu doğrultuda bazı yardımcılar, 2026-27 sezonu için başka kulüplerle temas kurmaya başladı. Uzun süredir Kerr'in ekibinde yer alan Chris DeMarco, geçtiğimiz ay Warriors'tan ayrılarak WNBA takımlarından New York Liberty'nin başantrenörü oldu.

Stephen Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green'in tamamı 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmeli olmalarına rağmen, Kerr'in bu kontratların sonuna kadar görevde kalacağına dair beklentilerin zayıfladığı belirtiliyor.


Steve Kerr, geleceğiyle ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Kerr, sezon başına 17.5 milyon dolarlık maaşıyla NBA'in en yüksek ücret alan başantrenörü konumunda bulunuyor. Bu rakam, Erik Spoelstra ve Tyronn Lue'nun yıllık 15 milyon dolarlık maaşlarının da üzerinde.

Warriors, Kerr'i Mayıs 2014'te Mark Jackson'ın yerine göreve getirmişti. Kerr, Golden State'e imza atmadan önce Phil Jackson döneminde New York Knicks'in başantrenörü olmaya da oldukça yaklaşmıştı.

Kerr yönetiminde Warriors, dört NBA şampiyonluğu kazandı ve 2016 ile 2019'da iki kez daha NBA Finalleri'ne çıktı. Kerr'in takım başındaki galibiyet yüzdesi .640'ın üzerinde.

Son olarak Kerr, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nı çalıştırarak altın madalyaya ulaştı. NBA ve uluslararası alandaki bu başarılar, Kerr'i ligin en saygın koçlarından biri haline getirdi.

Warriors yönetimi, kadro yapılanması ve şampiyonluk hedefleri doğrultusunda Kerr'in geleceğiyle ilgili kritik bir karar aşamasında bulunuyor. Taraflar arasında yeni sözleşme görüşmeleri için henüz net bir takvim belirlenmiş değil.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
