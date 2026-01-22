Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kerr, sözleşmesinin son yılına girerken henüz yeni bir anlaşmaya imza atmadı.Takım kaynaklarına göre birçok yardımcı antrenör, Kerr'in gelecek sezon takımda olmayacağı varsayımıyla hareket ediyor. Bu doğrultuda bazı yardımcılar, 2026-27 sezonu için başka kulüplerle temas kurmaya başladı. Uzun süredir Kerr'in ekibinde yer alan Chris DeMarco, geçtiğimiz ay Warriors'tan ayrılarak WNBA takımlarından New York Liberty'nin başantrenörü oldu.Stephen Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green'in tamamı 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmeli olmalarına rağmen, Kerr'in bu kontratların sonuna kadar görevde kalacağına dair beklentilerin zayıfladığı belirtiliyor.Steve Kerr, geleceğiyle ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Kerr, sezon başına 17.5 milyon dolarlık maaşıyla NBA'in en yüksek ücret alan başantrenörü konumunda bulunuyor. Bu rakam, Erik Spoelstra ve Tyronn Lue'nun yıllık 15 milyon dolarlık maaşlarının da üzerinde.Warriors, Kerr'i Mayıs 2014'te Mark Jackson'ın yerine göreve getirmişti. Kerr, Golden State'e imza atmadan önce Phil Jackson döneminde New York Knicks'in başantrenörü olmaya da oldukça yaklaşmıştı.Kerr yönetiminde Warriors, dört NBA şampiyonluğu kazandı ve 2016 ile 2019'da iki kez daha NBA Finalleri'ne çıktı. Kerr'in takım başındaki galibiyet yüzdesi .640'ın üzerinde.Son olarak Kerr, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nı çalıştırarak altın madalyaya ulaştı. NBA ve uluslararası alandaki bu başarılar, Kerr'i ligin en saygın koçlarından biri haline getirdi.Warriors yönetimi, kadro yapılanması ve şampiyonluk hedefleri doğrultusunda Kerr'in geleceğiyle ilgili kritik bir karar aşamasında bulunuyor. Taraflar arasında yeni sözleşme görüşmeleri için henüz net bir takvim belirlenmiş değil.