Okçuluk Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

Antalya'da kampta bulunan Okçuluk Milli Takımı'nda teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin, bu yıl yapılacak şampiyonaların hazırlıklarını yoğun bir çalışma temposuyla sürdürdüklerini söyledi.Ergin, kendileri açısından yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nın 18-24 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı.Avrupa şampiyonalarının önemli olduğunu belirten Ergin,dedi.Antalya'da turnuvaya ev sahipliği yapmanın önemine işaret eden Ergin,diye konuştu.Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da bu yıl yapılacak uluslararası organizasyonları sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.ifadelerini kullandı.Şampiyonanın Antalya'da yapılmasının kendileri için avantaj olduğunu aktaran Mete Gazoz,değerlendirmesinde bulundu.