22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Okçuluk Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ile sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor

22 Ocak 2026 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okçuluk Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Okçuluk Milli Takımı, bu yıl Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı madalya sıralamasında birinci tamamlamayı hedefliyor.
Antalya'da kampta bulunan Okçuluk Milli Takımı'nda teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin, bu yıl yapılacak şampiyonaların hazırlıklarını yoğun bir çalışma temposuyla sürdürdüklerini söyledi.

Ergin, kendileri açısından yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nın 18-24 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı.

Avrupa şampiyonalarının önemli olduğunu belirten Ergin, "Son 7-8 yıldır katıldığımız tüm Avrupa yarışmalarını hem altın madalya sayısında hem de en çok madalya alan ülkeler arasında birinci sırada bitiriyoruz. Bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Kendi evimizde daha fazla madalya almak istiyoruz." dedi.


Antalya'da turnuvaya ev sahipliği yapmanın önemine işaret eden Ergin, "Kendi saha ve seyircimiz önünde daha başarılı bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Tüm Antalyalıları mayıs ayında bizi desteklemeye bekliyorum." diye konuştu.

Mete Gazoz: "2026'dan çok umutluyum"

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da bu yıl yapılacak uluslararası organizasyonları sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

"2026'dan çok umutluyum." diyen Mete, "Çalışmalarım çok güzel gidiyor. Hava çok soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımızı çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın çok güzel geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın Antalya'da yapılmasının kendileri için avantaj olduğunu aktaran Mete Gazoz, "Dünyada bu sahayı ve kenti bizden daha iyi bilen kimse yok. Hava şartlarına hakimiz. Performansımızı bu şampiyonada en üst seviyede gösterecek şekilde hazırlanıyoruz. Son şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na çıkacağım. Daha önce aldığımı başarıların benim için önemi yok. Alındı ve bitti. Sanki ilk defa şampiyonaya çıkıyormuş gibi hazırlanıyorum. İlk günkü heyecanla bu şampiyonada yer alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
