Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 122-102'lik mağlubiyetin ardından takım arkadaşlarını sert bir dille eleştirdi.Giannis, takımda kimyanın olmadığını ve oyuncuların bencil davrandığını söyledi. Bu açıklamalar, yıldız oyuncunun geleceğine dair takas söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.Antetokounmpo, sezon boyunca takımı zorlayan uyumsuzluk ve bireysel oyuna dayalı anlayışa dikkat çekerek, bu durumun şampiyonluk hedefleriyle bağdaşmadığını vurguladı.diyen Giannis, maç sonu röportajında sözlerini şöyle sürdürdü:Giannis, fark açıldığında yanlış bir refleks gösterdiklerini de dile getirdi:Geçmiş tecrübelerine de değinen Yunan yıldız, doğru top paylaşımı ve spacing'in ne kadar kritik olduğunu anlattı:Giannis, sezonun bu noktasında zamanın hızla tükendiğini de açıkça dile getirdi:Bu açıklamalar, bazı takımların olası hamleleri beklemeye almasına neden olurken, Giannis'in takas ihtimali lig kulislerinde ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.2021'de ilk NBA şampiyonluğunu kazanan Antetokounmpo'nun, kariyerinde daha fazla şampiyonluk için daha güçlü bir ortam aradığı belirtiliyor. Bucks ise son üç sezonda tek bir playoff serisi dahi kazanamayarak üzerindeki baskıyı artırmış durumda.