22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Giannis'ten sert çıkış: "Takım arkadaşlarım bencil!"

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 122-102'lik mağlubiyetin ardından takım arkadaşlarını sert bir dille eleştirdi.

22 Ocak 2026 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Giannis, takımda kimyanın olmadığını ve oyuncuların bencil davrandığını söyledi. Bu açıklamalar, yıldız oyuncunun geleceğine dair takas söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Antetokounmpo, sezon boyunca takımı zorlayan uyumsuzluk ve bireysel oyuna dayalı anlayışa dikkat çekerek, bu durumun şampiyonluk hedefleriyle bağdaşmadığını vurguladı.


"Sert oynamıyoruz. Kazanmak için oynamıyoruz. Birlikte oynamıyoruz. Kimyamız yok. Oyuncular bencil davranıyor," diyen Giannis, maç sonu röportajında sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes kendi şutunu arıyor, takım için doğru şutu aramıyor. Oyuncular her şeyi tek başına yapmaya çalışıyor."

Giannis, fark açıldığında yanlış bir refleks gösterdiklerini de dile getirdi:

"Bazen 10 sayı, 15 sayı, 20 sayı geriye düştüğümüzde bunu tek bir pozisyonda kapatmaya çalışıyoruz. Bu işe yaramaz. Vurmaya devam etmeliyiz, adım adım, her pozisyonu oynayarak. Özellikle OKC gibi, Minnesota gibi, San Antonio gibi takımlara karşı oynarken."

Geçmiş tecrübelerine de değinen Yunan yıldız, doğru top paylaşımı ve spacing'in ne kadar kritik olduğunu anlattı:

"Bu takımları üç, dört, beş yıl önce yendim. Şöyleydi: Rakip geldi, ilk şutu kullandı, ribaundu aldık, diğer tarafa geçtik ve 'Biz bu maçı kazanamayız' dedik. Çünkü bizi hareket ettirmen lazım. Beni, Khris'i, Jrue'yu, Brook'u, Pat'i hareket ettirmen lazım."

"Eğer topu getirip pas verdikten sonra Jrue Holiday üzerindeyken şutu kullanırsan, bol şans. O pozisyonda bulundum. Ama şu anda biz bunu anlamıyoruz. Gerçekten anlamıyoruz."

Giannis, sezonun bu noktasında zamanın hızla tükendiğini de açıkça dile getirdi:

"Bunu yaşamak zorundayız. Video izlememiz, çok çalışmamız gerekiyor. Zorluklardan, kazandıklarımızdan ve kaybettiklerimizden tecrübe kazanarak bir noktada anlayacaksın. Ama bizim buna zamanımız yok. Hiç yok. Önümüzde 39 maç var. Zamanımız yok."

Bu açıklamalar, bazı takımların olası hamleleri beklemeye almasına neden olurken, Giannis'in takas ihtimali lig kulislerinde ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

2021'de ilk NBA şampiyonluğunu kazanan Antetokounmpo'nun, kariyerinde daha fazla şampiyonluk için daha güçlü bir ortam aradığı belirtiliyor. Bucks ise son üç sezonda tek bir playoff serisi dahi kazanamayarak üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
