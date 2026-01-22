Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın attığı 40 sayıyla öne çıktığı maçta deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-102 mağlup etti.Gilgeous-Alexander, Thunder'ı galibiyete taşırken Bucks'a karşı 40 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt kaydetti.Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynadı.Bu sezon 45'inci maçında 37'nci galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.Detroit Pistons, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duran 20 sayı ve 15 ribaunt, Daniss Jenkins ise 17 sayı kaydetti.Pelicans'ta Saddiq Bey ise 20 sayı attı.