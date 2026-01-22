22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayıyla Thunder'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın attığı 40 sayıyla öne çıktığı maçta deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-102 mağlup etti.

calendar 22 Ocak 2026 10:33
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Gilgeous-Alexander, Thunder'ı galibiyete taşırken Bucks'a karşı 40 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt kaydetti.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynadı.


Bu sezon 45'inci maçında 37'nci galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

- Pistons'tan üst üste 4'üncü galibiyet

Detroit Pistons, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duran 20 sayı ve 15 ribaunt, Daniss Jenkins ise 17 sayı kaydetti.

Pelicans'ta Saddiq Bey ise 20 sayı attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
