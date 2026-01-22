Kasımpaşa, ligde Trabzon'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa 16 puanla 14. sırada yer alıyor.
Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.
Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.
İki ekibin sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa 16 puanla 14. sırada yer alıyor.
Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.
Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.
İki ekibin sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.