22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Beşiktaş'a kötü haber: Filip Jörgensen

Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, ilk 11 başladığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşadı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde genç kalecinin yerine Robert Sanchez oyuna dahil oldu. 

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Jörgensen'in son durumu hakkında bilgi verdi.

ROSENIOR: "ONUN ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"



Rosenior, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Filip bir sakatlık yaşadı. Onun adına çok üzgünüm. Sadece Charlton maçında değil, antrenmanlardaki performansıyla da beni gerçekten etkilemişti. Umarım çok kısa sürede toparlanır." 

Genç kalecinin yaşadığı sakatlığın türü ve ciddiyetiyle ilgili kulüp cephesinden henüz net bir bilgilendirme yapılmadı. Jorgensen'in durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
