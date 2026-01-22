22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Bucks'ta sakatlık krizi: Kevin Porter Jr. süresiz kadro dışı

Milwaukee Bucks guardı Kevin Porter Jr., oblik kasında yaşadığı zorlanma nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Bucks'ta sakatlık krizi: Kevin Porter Jr. süresiz kadro dışı
Milwaukee Bucks guardı Kevin Porter Jr., oblik kasında yaşadığı zorlanma nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Başantrenör Doc Rivers, Porter'ın "yakın zamanda oynayabilecek durumda olmadığını" açıkladı.

Rivers, son birkaç maçtır sakatlığına rağmen oynayan Porter'ın Salı günü MR'a girdiğini ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının henüz belli olmadığını söyledi.


Bu sezon maç başına 16.8 sayı ve yüzde 44 isabet oranıyla oynayan Porter, son dört maçta ciddi bir düşüş yaşadı ve bu süreçte 8.0 sayı ile yüzde 26 şut yüzdesinde kaldı. Pazartesi günü Atlanta'ya karşı oynanan maçta ise sezon boyunca ilk kez yedek kulübesine çekildi.

Porter, sezonun ilk maçında sakatlanmış ve 19 karşılaşmayı kaçırmıştı. Bucks, onun yokluğunda 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Bucks'ın pivotu Myles Turner da sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Thunder maçında forma giyemeyecek. Doc Rivers, Turner'ın durumunun "gün gün değerlendirildiğini" ifade etti.

"Bu sezon bizim için hep böyleydi," diyen Rivers sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunun için ağlamıyoruz. Kazanmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Ritmi bulmak zor oldu, gerçekten zor oldu. Ama durum bu. Bir yolunu bulacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.