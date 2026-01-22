Milwaukee Bucks guardı Kevin Porter Jr., oblik kasında yaşadığı zorlanma nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.Başantrenör Doc Rivers, Porter'ın "yakın zamanda oynayabilecek durumda olmadığını" açıkladı.Rivers, son birkaç maçtır sakatlığına rağmen oynayan Porter'ın Salı günü MR'a girdiğini ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının henüz belli olmadığını söyledi.Bu sezon maç başına 16.8 sayı ve yüzde 44 isabet oranıyla oynayan Porter, son dört maçta ciddi bir düşüş yaşadı ve bu süreçte 8.0 sayı ile yüzde 26 şut yüzdesinde kaldı. Pazartesi günü Atlanta'ya karşı oynanan maçta ise sezon boyunca ilk kez yedek kulübesine çekildi.Porter, sezonun ilk maçında sakatlanmış ve 19 karşılaşmayı kaçırmıştı. Bucks, onun yokluğunda 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.Öte yandan Bucks'ın pivotuda sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Thunder maçında forma giyemeyecek. Doc Rivers, Turner'ın durumunun "gün gün değerlendirildiğini" ifade etti.diyen Rivers sözlerini şöyle tamamladı: