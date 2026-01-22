22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Karşıyaka voleybolda Manisa'ya sert tepki

Kadınlar Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda Manisa deplasmanında yaşanan saha ve tribün olaylarının ardından Karşıyaka yönetimi, konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu

calendar 22 Ocak 2026 14:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka voleybolda Manisa'ya sert tepki
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışındaki rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi müsabakada yaşananlar nedeniyle ev sahibi ekibe sert tepki gösterdi.

"Karşılaşmada yaşananlar spor müsabakası değil, tam anlamıyla bir rezalettir" diyen yeşil-kırmızılı yönetim, "Maç boyunca anons sisteminden edilen küfürler, tribünlerden yükselen sistematik hakaretler ve kulübümüz yöneticilerine yönelik sözlü ve fiili saldırılar, kontrolsüzlük değil; açık bir organizasyon ve sorumluluk zafiyetidir. Bu yaşananlar ne tesadüftür ne de maç tansiyonu ile açıklanabilir" ifadelerine yer verdi.

'TÜRK VOLEYBOLU ADINA UTANÇ'

Manisa İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarının alınmadığı müsabakayla ilgili yönetimden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:


"Küfür edilen, yöneticilere saldırılan, kadın sporcuların sahada güvende olmadığı bir ortamda oynanan hiçbir maç meşru değildir. Özellikle bir kadın voleybol müsabakasında bu seviyesizliğin yaşanması, sadece rakip kulübün değil, salon güvenliğinden, organizasyondan ve anonslardan sorumlu herkesin ağır bir şekilde sınıfta kaldığının göstergesidir. Bu durum Türk voleybolu adına utançtır. Biz bu çirkinliği ne sineye çekeriz ne normalleştiririz ne de 'Olmuş bitmiş' diyerek unuturuz. Karşıyaka Spor Kulübü; küfürle, tehditle, saldırıyla sindirilecek bir camia değildir. Bu tür hadsizliklere asla boyun eğmeyiz. Başta Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere tüm yetkili kurumları; derhal ve tavizsiz bir soruşturma başlatmaya çağırıyoruz. Aksi halde bu sessizlik, yaşananlara ortak olmak anlamına gelecektir. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu olayların takipçisi olacağız. Sorumlular cezalandırılana kadar bu dosya kapanmayacaktır."

