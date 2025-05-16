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Recep Uçar: "Konyaspor iyi bir seviyeye geldi"

Trendyol Süper Lig'de 10. sırada yer alan Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mayıs 2025 15:17 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Recep Uçar: 'Konyaspor iyi bir seviyeye geldi'
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, takımının daha iyi oynayan ve iyi sonuçlar alan seviyeye geldiğini söyledi.

Uçar, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buluşma öncesi açıklamalarda bulunan Uçar, yeşil beyazlı ekibin 46 puanla 10. sırada, "iyi bir yerde" olduğunu dile getirdi.

"Bugün itibarıyla daha iyi sonuçlar alan, iyi oynayan bir Konyaspor seviyesine geldiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullanan Uçar, "Daha gidebileceğimiz çok yollar, alınabilecek çok mesafe var. Son 10 maçın 7'sini kazanan Konyaspor seviyesine ulaştığımızı düşünüyorum. Daha henüz lig bitmedi. Kalan 2 maçımız var. Bundan sonraki süreçte de amacımız bu 2 maçtan arzu ettiğimiz en iyi sonuçları alarak ligi en iyi noktada bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.


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