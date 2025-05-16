Hull City'de Ruben Selles dönemi bitti

İngiltere Championship ekibi Hull City'de İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran Selles'in görevine son verildiği belirtildi.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran Selles'in görevine son verildiği belirtildi.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.
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