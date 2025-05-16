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Hull City'de Ruben Selles dönemi bitti

Hull City, teknik direktör Ruben Selles ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 15 Mayıs 2025 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 01:16
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Hull City'de Ruben Selles dönemi bitti
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İngiltere Championship ekibi Hull City'de İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran Selles'in görevine son verildiği belirtildi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.


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