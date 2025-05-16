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Warriors, Kuminga için takas seçeneklerini değerlendirecek

Golden State Warriors, The Athletic'ten Anthony Slater ve Marcus Thompson II'nin haberine göre, genç forvet Jonathan Kuminga'ya 7.9 milyon dolarlık nitelikli teklif sunmayı ve ardından takas seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor.

calendar 16 Mayıs 2025 12:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors, Kuminga için takas seçeneklerini değerlendirecek
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Golden State Warriors, The Athletic'ten Anthony Slater ve Marcus Thompson II'nin haberine göre, genç forvet Jonathan Kuminga'ya 7.9 milyon dolarlık nitelikli teklif sunmayı ve ardından takas seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor.

22 yaşındaki oyuncu, dört yıllık 24.85 milyon dolarlık çaylak sözleşmesinin son yılında. Normal sezonda 15.3 sayı, 4.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalasa da, başantrenör Steve Kerr, Kuminga'yı Playoffların ilk turunda çoğunlukla rotasyon dışında bıraktı. Rockets serisinde dört maçta forma giymeyen Kuminga, sadece 50 dakika süre aldı.

Ancak ikinci turda Curry'nin sakatlığı sonrası daha fazla süre alan genç forvet, art arda 18, 30, 23 ve 26 sayılık performanslar sergiledi.

Sezon sonu basın toplantısında konuşan Kuminga, geleceği hakkında belirsizlik taşıdığını belirtti. "Burada olduğum için minnettarım," diyen Kuminga, "Uzun bir yaz bizi bekliyor, ne olacağını göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Kuminga, başantrenör Kerr ile "inişli çıkışlı" bir ilişkileri olduğunu ama aralarının iyi olduğunu da vurguladı.

Warriors sahibi Joe Lacob ise Kuminga'nın hâlâ önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve takımın geleceği için kritik olabileceğini ifade etti. "22 yaşında ve geliştirmesi gereken yönleri var ama büyük bir potansiyele sahip," diyen Lacob, genç oyuncunun 2021 draftında yedinci sıradan seçilmesinde etkili bir rol oynamıştı.

Warriors'ın gelecek sezon için tahmini maaş yükü 171 milyon dolar seviyesinde. ESPN'den Bobby Marks'a göre bu, 195.9 milyon dolarlık ilk vergi sınırına oldukça yakın. Kadronun büyük kısmı Curry, Butler ve Draymond Green'in sözleşmelerine ayrılmış durumda.

Gary Payton II, Kevon Looney, Gui Santos, Quinten Post, Pat Spencer (sınırlı), ve Kevin Knox ise bu yaz serbest oyuncu pazarına çıkacak isimler arasında.


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