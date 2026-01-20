Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize lansmanı

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş,dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Handüzü Yaylası'nda yapılması planlanan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın lansmanı gerçekleştirildi.Rize'de bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke kurum amirleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.Toplantının açılışında konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke,diye konuştu.Handüzü Yaylası'nda muhteşem görüntülere defter açılacağını söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş,dedi.Yaylada 2 metre kar kalınlığı olduğunu söyleyen Vali Baydaş,açıklamasını yaptı.