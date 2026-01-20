Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, 2026 NBA All-Star Doğu Konferansı ilk beşine seçilememesini olgunlukla karşıladı.Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 136-104'lük ağır yenilginin ardından konuşan Mitchell, durumu şöyle değerlendirdi:Mitchell, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Mitchell; Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Jaylen Brown ve Giannis Antetokounmpo'nun gerisinde kaldı. Antetokounmpo, Luka Doncic'in ardından en çok oyu alan ikinci isim oldu.Cavaliers, Thunder mağlubiyetiyle 24-20'ye gerilerken Doğu Konferansı'nda 7. sıraya düştü.Kariyerinin en iyi bireysel sezonunu geçiriyor olmasına rağmen (29.0 sayı, 5.7 asist, 4.8 ribaund), Mitchell kararın arkasındaki gerekçeleri anladığını ifade etti.diyen Mitchell,ifadelerini kullandı.