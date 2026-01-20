Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, 2026 NBA All-Star Doğu Konferansı ilk beşine seçilememesini olgunlukla karşıladı.
Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 136-104'lük ağır yenilginin ardından konuşan Mitchell, durumu şöyle değerlendirdi:
"Açıkçası bunu biraz bekliyordum. Seçilen oyuncuların takımları bizden daha iyi dereceye sahip. Doğal olarak bu ödüllendiriliyor."
Mitchell, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Elbette ilk beşte olmak isterim. Ama günün sonunda maç kazanırsanız herkes ödüllendiriliyor. Biz istediğimiz seviyede maç kazanamadık ve öncelik her zaman bu."
Mitchell; Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Jaylen Brown ve Giannis Antetokounmpo'nun gerisinde kaldı. Antetokounmpo, Luka Doncic'in ardından en çok oyu alan ikinci isim oldu.
Cavaliers, Thunder mağlubiyetiyle 24-20'ye gerilerken Doğu Konferansı'nda 7. sıraya düştü.
Kariyerinin en iyi bireysel sezonunu geçiriyor olmasına rağmen (29.0 sayı, 5.7 asist, 4.8 ribaund), Mitchell kararın arkasındaki gerekçeleri anladığını ifade etti.
"Maçtan önce açıklamayı duymak istemedim," diyen Mitchell,
"Kimse bir şey söylemeyince zaten anlarsın. Sonradan öğrendiğimde de 'Tamam, ne yaparsın, hayat' dedim," ifadelerini kullandı.
