Gaoussou Kyassou Diarra için Beşiktaş açıklaması!

İstanbulspor forası giyen Gaoussou Kyassou Diarra, performansıyla şimdiden birçok ekibi peşine taktı.
22 yaşındaki futbolcunun menajeri Buruçhan Düzgün, yaptığı açıklamada, "Yaz transfer dönemi yaklaşıyor ve Gaoussou, Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'nin birçok büyük kulübünün ilgisini çekiyor. Şu anda çeşitli kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Lig bittiğinde resmi tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Her şey olumlu yönde ve kulüp ile karar vermek için doğru anı bekliyoruz." sözlerini sarf etti.
"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Africafoot'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferinde rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bırakmak için temaslara başladı. Bu konuyla ilgili konuşan Buruçhan Düzgün, "İstanbulspor'daki macerasının başından bu yana oyuncu ve benimle sürekli iletişim halindeydiniz. Hepimiz onun harika bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Bu yaz birçok kulübün teklifinin olması ve ayrılması muhtemel. Bize gelen tekliflere göre ve İstanbulspor'un kararına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz değerlendirmeyen İstanbulspor ile tam bir anlaşmaya varmayı bekliyoruz." diye konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
İstanbulspor forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Malili futbolcu, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.
22 yaşındaki Gaoussou Kyassou Diarra'nın İstanbulspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun menajeri Buruçhan Düzgün, yaptığı açıklamada, "Yaz transfer dönemi yaklaşıyor ve Gaoussou, Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'nin birçok büyük kulübünün ilgisini çekiyor. Şu anda çeşitli kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Lig bittiğinde resmi tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Her şey olumlu yönde ve kulüp ile karar vermek için doğru anı bekliyoruz." sözlerini sarf etti.
"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Africafoot'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferinde rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bırakmak için temaslara başladı. Bu konuyla ilgili konuşan Buruçhan Düzgün, "İstanbulspor'daki macerasının başından bu yana oyuncu ve benimle sürekli iletişim halindeydiniz. Hepimiz onun harika bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Bu yaz birçok kulübün teklifinin olması ve ayrılması muhtemel. Bize gelen tekliflere göre ve İstanbulspor'un kararına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz değerlendirmeyen İstanbulspor ile tam bir anlaşmaya varmayı bekliyoruz." diye konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
İstanbulspor forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Malili futbolcu, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.
22 yaşındaki Gaoussou Kyassou Diarra'nın İstanbulspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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