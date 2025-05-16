Petkimspor Play-In ve Avrupa için parkede

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle ligde kalmayı garantilerken son hafta öncesi Play-In hesapları yapmaya başlayan Aliağa Petkimspor cumartesi normal sezonun son maçında Bursaspor'u ağırlayacak.
Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 29 maçta 12 galibiyeti bulunan Petkimspor kendisiyle aynı sayıda galibiyeti olan rakibini evinde yenerse adını Play-In etabına yazdıracak.
Petkim, Play-In'e kalırsa yeni sezonda Avrupa arenasında yer almayı da garantileyecek.
Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 29 maçta 12 galibiyeti bulunan Petkimspor kendisiyle aynı sayıda galibiyeti olan rakibini evinde yenerse adını Play-In etabına yazdıracak.
Petkim, Play-In'e kalırsa yeni sezonda Avrupa arenasında yer almayı da garantileyecek.
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