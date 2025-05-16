Eyüpspor'dan Tayfur Bingöl'e 250 bin euro'luk teklif!

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl için siyah-beyazlılara 250 bin euro bonservis bedeli önerdi.
Siyah-beyazlılar, bu teklife henüz yanıt vermedi. Beşiktaş'ta oyuncu için son kararı teknik direktör Solskjaer verecek.
Norveçli çalıştırıcı, 'Tayfur'u kampta görmek istiyorum' derse teklif reddedilecek.
Siyah-beyazlılar, bu teklife henüz yanıt vermedi. Beşiktaş'ta oyuncu için son kararı teknik direktör Solskjaer verecek.
Norveçli çalıştırıcı, 'Tayfur'u kampta görmek istiyorum' derse teklif reddedilecek.
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