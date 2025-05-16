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Millilerimiz, Polonya'da tarih yazdı.

Polonya'da düzenlenen 2025 Feliks Stamm Dünya boks kupasında Milli takımımız, 2'si altın madalya olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

calendar 16 Mayıs 2025 16:44 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: Türkiye Boks Federasyonu
Millilerimiz, Polonya'da tarih yazdı.
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Milli boksörler, Polonya'da düzenlenen 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda 2'si altın 9 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve dünya sıralaması puan veren turnuvada Milli Kadın Boks Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, 6 madalyanın sahibi oldu. Milli Erkek Boks Takımı ise 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlarda 48 kiloda Nurselen Yalgettekin finalde Fransa'dan Romane Moulai'yi yenerek 80 kiloda Elif Güneri ise Norveç'ten Sofia Sorensen'i mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Kadınlarda 70 kiloda Sema Çalışkan, +80 kiloda Şeyma Düztaş gümüş, 54 kiloda Nilay Yaren Cam ve 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise 50 kiloda Metehan Adıgüzel gümüş madalya alırken 85 kiloda Samet Ersoy ile +90 kiloda Mücahit İlyas, bronz madalyanın sahibi oldu.

"TÜRK BOKSUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Çok önemli bir turnuvaydı. Dünya sıralaması için de büyük önem arz ediyordu. Türk boksunun ne kadar güçlü olduğunu Polonya'da bir kez daha gösterdik. Çok geniş kadromuz var. Bütün sporcularımızı dünyanın çeşitli yerlerinde turnuvalara gönderiyoruz. Polonya'daki başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz ve sporcularımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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