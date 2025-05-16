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Kerr: "Steph sağlıklı olsaydı finale kadar giderdik"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımının Playoff şansını değerlendirdi ve sakatlanan yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin eksikliğinin etkisine dikkat çekti.

calendar 16 Mayıs 2025 12:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr: 'Steph sağlıklı olsaydı finale kadar giderdik'
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Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımının Playoff şansını değerlendirdi ve sakatlanan yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin eksikliğinin etkisine dikkat çekti.

"Şansımız vardı. Sonuna kadar gidebilirdik," diyen Kerr, ESPN'den Ohm Youngmisuk'a yaptığı açıklamada, "Belki olmazdı, ama bu önemli değil. Playofflar tamamen kimin sağlıklı kaldığı ve kimin ne zaman formda olduğuyla ilgili." şeklinde konuştu.

Curry, Batı Konferansı yarı final serisinin ilk maçının ikinci çeyreğinde hamstring sakatlığı yaşayarak serinin geri kalanında forma giyemedi. Warriors, Curry sahadayken 10 sayılık bir üstünlükle önde bulunuyordu ve maçı 99-88 kazanmıştı. Ancak yıldız oyuncunun yokluğunda üst üste dört maç kaybederek seriden 4-1 mağlup ayrıldılar.

Curry, serinin olası 6. maçı öncesinde saha içi çalışmalara başlamıştı ancak sahalara dönemedi.

Golden State, Jimmy Butler'ı takas dönemi son gününde kadrosuna katarak ivme kazandı. Butler'ın gelişi sonrası Warriors, 20 galibiyet - 7 mağlubiyetlik bir seri yakalayarak ligin en iyi üçüncü net rating'ine (artı 9.9) ulaştı.

Butler ve tecrübeli forvet Draymond Green, takas sonrası Warriors'ın şampiyonluk adayı olduğunu ifade etmişti. Green, "Bu inancım hâlâ tam. Hiç değişmedi," derken, "Gerekirse yeniden yapılanırız, eksikleri tamamlarız," diye ekledi.

Kerr, Butler'ın ilk turda Houston Rockets'a karşı yaşadığı kuyruk sokumu sakatlığının tüm seriyi etkilediğini belirtti. "Ağrıyla oynadı ve bu kesinlikle onu zorladı."

Warriors'ın ilk beş oyuncularının tamamı gelecek sezon sözleşme altında. Ancak genç forvet Jonathan Kuminga bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak. Öte yandan Golden State, Butler takasında Miami Heat'e 2025 birinci tur draft hakkını vermişti.


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