Lacazette için açıklama: 'Bu onun son maçı'

Paris Saint Germain'in şampiyonluğunu ilan ettiği Fransa Ligue 1'de sezon, 34. hafta maçlarının ardından sona erecek.



Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan ve son maç öncesinde 7. sırada yer alan Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, Angers maçı öncesinde soruları cevapladı.



Fonseca, takımın tecrübeli ismi Alexander Lacazatte'in hafta sonunda son maçına çıkacağını ve takımdan ayrılacağını dile getirdi.



"BU ONUN SON MAÇI"



Lacazette için Fonseca, "Bugün Alex'le konuştum ve doğru, bu onun son maçı olacak. Bu kulüp için harika işler yaptı. Harika bir profesyonel ve onunla çalışmayı çok sevdim. Onun için çok iyi bir maç oynamalıyız, güzel bir vedayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.



BU SEZON NE YAPTI?



Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra 2022/23 sezonunda Lyon'a dönen Lacezatte, bu sezon forma giydiği 41 maçta 17 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



