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Balıkesirspor final kapısını açtı

3. Lig 2. Grup Play-Off yarı finalinde Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, finale bir adım yaklaştı. Rövanş maçı 20 Mayıs Pazartesi akşamı Balıkesir'de oynanacak.

calendar 16 Mayıs 2025 14:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor final kapısını açtı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Balıkesirspor, Play-Off'ta grup finalinde eşleştiği Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda yenerek final kapısını ardına kadar araladı. Rakibini Mardin'de Berkay Görmez'in 19'uncu dakikadaki tek golüyle 1-0 mağlup eden Bal-Kes evindeki rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Mazıdağı Fosfatspor'u 19 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Balıkesir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak kırmızı-beyazlı ekip her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdırıaak. Konuk ekibin tek farklı galibiyeti durumunda ise kazananı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek.

Daha önce 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatıp Süper Lig'e taşıdığı Balıkesirspor'a bu sezon 10 yıl sonra geri dönen Teknik Direktör İsmail Ertekin, takımını bu kez de 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğunun kıyısına getirdi.

Bal-Kes rövanşta hata yapmazsa 1'inci Grup'taki Karşıyaka-Muşspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselmek için final oynayacak. Öte yandan Mazıdağı Fosfatspor deplasmanında ev sahibi ekip maç için Mardin'e giden Balıkesirspor taraftarından, "Misafirden para alınmaz" diyerek maç bileti parası almadı. Balıkesirsporlu taraftarlar Mazıdağı Fosfatspor'a ve Mardin halkına teşekkür etti.


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