Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 3 isimle sözleşme uzattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı; Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'la sözleşme yeniledi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ayşe Cora'dan sonra bu 3 isimle de yeni kontrat yapıldığı ifade edildi.



Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'ın, 2025-2026 sezonu kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.



