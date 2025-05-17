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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 3 isimle sözleşme uzattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı; Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'la sözleşme uzattı.

calendar 17 Mayıs 2025 01:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 3 isimle sözleşme uzattı
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı; Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'la sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ayşe Cora'dan sonra bu 3 isimle de yeni kontrat yapıldığı ifade edildi.

Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'ın, 2025-2026 sezonu kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.


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