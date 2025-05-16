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Gordon'dan ESPN'e tepki: "Westbrook harika biri, o haber uydurma"

Denver Nuggets oyuncusu Aaron Gordon, ESPN'in yayınladığı ve Russell Westbrook ile arasında yaşandığı iddia edilen soyunma odası tartışmasını konu alan habere sert tepki gösterdi.

calendar 16 Mayıs 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Gordon'dan ESPN'e tepki: 'Westbrook harika biri, o haber uydurma'
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Denver Nuggets oyuncusu Aaron Gordon, ESPN'in yayınladığı ve Russell Westbrook ile arasında yaşandığı iddia edilen soyunma odası tartışmasını konu alan habere sert tepki gösterdi.

Game 5 sonrasında basın toplantısında konuşan Gordon, Ramona Shelburne tarafından kaleme alınan ve ikili arasında Game 2 sonrası tartışma çıktığını öne süren haberi "uydurma" olarak niteledi.

"Russ bizim için inanılmaz biri oldu. Sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir insan," diyen Gordon, haberdeki iddiaların soyunma odasındaki gerçek dinamikleri yansıtmadığını savundu.

Haberde yer alan anonim kaynaklar, Westbrook'un davranışlarının "çocukça" olduğunu ve takım içinde huzursuzluk yarattığını iddia etmişti. Ancak Gordon bu görüşe kesin bir dille karşı çıktı:

"O konuşma sadece takım içinde kalması gereken bir şeydi. Dışarı sızdırılmamalıydı."

Gordon, 2025 playofflarında 13 maçta ortalama 16.8 sayı, 7.3 ribaund ve 2.9 asist üretti.


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