Slot'tan Frimpong yanıtı: 'Anlaşana kadar hakkında konuşmam'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kendisine yöneltilen Jeremie Frimpong hakkında sorulan soruya cevap verdi.



"İMZALAYANA KADAR KONUŞMAM"



Slot, Hollandalı sağ bek için çıkan anlaşmanın tamamlandığı yönündeki haberlerin sorulmasına cevap olarak, "Sıkıcı bir cevap olacak biliyorum ama bizimle sözleşme imzalayana kadar getirmek istediğimiz oyuncular hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunmuyoruz." cevabını verdi.



40 MİLYON EURO'YA TAMAMLANACAK



Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Frimpong transferinde son aşamaya geldi ve oyuncuyu 40 milyon euro karşılığında kısa süre içinde kadrosuna katması bekleniyor.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon 48 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.



