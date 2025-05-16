"Yüzmeye aşık birisiyim"

"Adını tarihe altın harflerle yazdırdı"

Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Arel, 11-13 Nisan'da Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.Şampiyonada 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 4x100 metre karışık ve 4x200 metre serbest yarışlarında altın madalya kazanan Arel, gümüş madalya aldığı 4x100 metre serbest bayrak mücadelesindeki derecesiyle de 15 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.Kente dönen Arel, 20-22 Haziran'da Sırbistan'da organize edilecek "Comen Cup" ile 21-27 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek "Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali" yarışlarının hazırlıklarını sürdürüyor.Mersin TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil yönetiminde antrenman yapan milli sporcu, madalyalarına yenilerini eklemeyi istiyor.Arel Gültekin, AA muhabirine, yüzmeye annesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında başladığını söyledi.Yaş kategorisinde farklı branşlarda 37 rekor kırdığını ve 100'den fazla madalya kazandığını dile getiren Arel, "Mental ve fiziksel olarak dayanıklıyım. Yüzmeye aşık birisiyim. Üç yıldır Türkiye şampiyonuyum ve koltuğumu asla bırakmayacağım." dedi.Arel, başarısını uluslararası turnuvalarda sürdürmek için çalıştığını ifade ederek, "Hedefim Comen Cup'ta birinci olmak, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde de altın madalya almak. Uzun süreli hedefim ise kesinlikle olimpiyat A barajını geçip Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmek." diye konuştu.Mersin TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil de sporcusunun yetenekli ve disiplinli olduğunu anlattı.Arel'in gelecekte de başarılı olacağına inandığını belirten Tuncil, "Potansiyeli çok yüksek bir sporcu. 37 rekor kırdık inşallah devamı da gelecek. Adını tarihe altın harflerle yazdırdı, yazdırmaya da devam ediyor. Olimpiyatta yer almak istiyor." ifadesini kullandı.