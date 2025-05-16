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İstanbul Yarı Maratonu yardımseverlikte de rekor kırdı

20. İstanbul Yarı Maratonu'nda 14,7 milyon TL bağış toplandı, 2 binden fazla hayat değişti.

calendar 16 Mayıs 2025 15:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İstanbul Yarı Maratonu yardımseverlikte de rekor kırdı
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İBB Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilikte de rekor kırdı. Adım Adım Derneği'nin İyilik Peşinde Koş Platformu'nda yer alan sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yardımseverlik koşusunda geçen yılın iki katından daha fazla bağış toplandı ve rakam 14 milyon 732 bin 150 TL olarak açıklandı.

YARI MARATONDA İYİLİK İÇİN KOŞTULAR

27 Nisan tarihinde geleneksel Tarihi Yarımada parkurunda koşulan yarı maraton, bu yıl 13 bin kişinin katılımıyla koşularak tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşmıştı. Katılımcı rekoru kıran yarı maratonda 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla yapılan yardımseverlik koşusuna ise bu yıl 32 sivil toplum kuruluşundan bin 317 gönüllü sporcu katıldı. Kampanya kapsamında 10 bin 661 bağışçıya ulaşan yardımseverlik koşuşunda toplanan miktar, geçtiğimiz yılki 6,4 milyon TL'lik bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı. Kurumsal takımlar tarafından toplanan bağış miktarının 5 milyon 681 bin 501 TL olduğu maratonda bağış miktarı toplamda 14 milyon 732 bin 150 TL oldu. Böylece Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda toplanan bağış sayesinde 2 bin 36 canlının hayatına dokunulabilecek.


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