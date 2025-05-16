Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması

Beşiktaş, Bankalar Birliği borcunun 1.278.828.670 TL'lik kısmının ödendiğini açıkladı.
İşte Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama;
"Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş'ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir."
İşte Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama;
"Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş'ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir."
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