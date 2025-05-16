Golden State Warriors'a sezon ortasında katılan Jimmy Butler, sezon sonu basın toplantısında takım değişikliğini ve yeni rolünü değerlendirdi.



Miami'de takımın bir numaralı yıldızıyken şimdi Steph Curry'nin arkasında ikinci plana geçen Butler, bu durumdan memnun olduğunu belirtti:



"Kim olduğumdan memnunum. Steph'in ardından ikinci sırada olmak benim için gayet iyi bir şey."



Warriors organizasyonunun atmosferinden övgüyle bahseden Butler, takım içindeki fedakârlık ruhunun ve genç oyuncuların enerjisinin kendisini "yenilediğini" söyledi.



"Draymond ve Steph beni arayıp gelecek planlarını anlattı. Bu takıma geldiğimde ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu gördüm. Buddy'nin de dediği gibi: Neşemi geri kazandım."



Butler, Warriors'a geldiğinde yaşadığı geçici konaklama sorunlarını da dile getirdi: "Her gün farklı bir yerdeydim, aloe veraya bulandığım günlerdi," dedi. Ancak önümüzdeki yaz kampında takım arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçireceğini ve kimya kurma sürecinin güçleneceğini vurguladı.



"Saha dışında onlara destek olduğumu gösterebilirsem, bu sahaya da olumlu yansır," diyen Butler, Steph ve diğer oyuncularla birlikte antrenman yapmayı dört gözle beklediğini belirtti.



Warriors, sezonu 48-34'lük dereceyle tamamlayarak Playoff'lara kalmış ancak Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves'a elenmişti.



