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15 Mayıs
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15 Mayıs
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2-0
15 Mayıs
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2-2
15 Mayıs
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0-2
15 Mayıs
Getafe-Athletic Bilbao
0-2

Osasuna, Atletico Madrid'i 2 golle devirdi

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna, konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.

calendar 15 Mayıs 2025 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Osasuna, Atletico Madrid'i 2 golle devirdi
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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna, Atletico Madrid'i konuk etti. 

El Sadar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Osasuna'nın gollerini 25'inci dakikada Alejandro Catena ile 82'nci dakikada Ante Budimir kaydetti.

Bu sonucun ardından Osasuna puanını 48'e yükseltti ve 9. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 70 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Osasuna, Espanyol'u konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Betis'i ağırlayacak.


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