Osasuna, Atletico Madrid'i 2 golle devirdi

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna, Atletico Madrid'i konuk etti.



El Sadar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Osasuna'nın gollerini 25'inci dakikada Alejandro Catena ile 82'nci dakikada Ante Budimir kaydetti.



Bu sonucun ardından Osasuna puanını 48'e yükseltti ve 9. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 70 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Osasuna, Espanyol'u konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Betis'i ağırlayacak.



