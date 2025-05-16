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Riera, kupa maçında çıldırdı ve kulübeye saldırdı!

Celje'nin başında kupa şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, maç sonunda rakip kulübeye saldırdı. FC Koper cephesinden gelen 'palyaço' benzetmesi ise gündeme bomba gibi düştü.

calendar 16 Mayıs 2025 15:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Riera, kupa maçında çıldırdı ve kulübeye saldırdı!
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Albert Riera, teknik direktörlüğünü yaptığı Celje ile Slovenya Kupası'nı kazandı. Ancak final zaferi, maç sonunda yaşanan olaylarla gölgelendi. Celje'nin FC Koper'i 4-0 mağlup ettiği mücadele sonrası saha karıştı, Riera başroldeydi.

Maçın son düdüğüyle birlikte Riera, rakip kulübenin olduğu bölgeye doğru sinirli adımlarla ilerledi. O esnada FC Koper Teknik Direktörü Slavisa Stojanovic'in yardımcısı Savo Pavicevic tarafından tekmeli saldırıya uğrayan Riera'ya, görevliler ve futbolcular müdahale etti. Arbede kısa sürede kontrol altına alınsa da görüntüler geceye damga vurdu.

Olayların ardından açıklama yapan İspanyol teknik adam, kamuoyundan özür diledi. Riera, "Kupayı kazandıktan sonra verdiğim tepkiden dolayı kulübümden, başkanımızdan, oyuncularımdan ve taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim. Koper kulübüne ve başkanına da ayrıca özürlerimi iletiyorum. Bu olay kariyerimde bir daha asla yaşanmayacak" dedi.

"MEDYA ZULMÜNE MARUZ KALDIM"

Kariyeri boyunca böyle bir medya baskısıyla karşılaşmadığını ifade eden Riera, final maçı öncesinde kendisine hakaret içerikli mesajlar geldiğini ve basında sürekli geleceğiyle ilgili spekülasyonların yayıldığını belirtti. "Bu tür saldırılar bile davranışımı mazur gösteremez" diyerek öz eleştiri de yaptı.

KOPER KULÜBÜNDEN SERT AÇIKLAMA

FC Koper cephesi ise Riera'ya oldukça sert bir yanıt verdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasaklı maddelerin etkisi altındaymış gibi davranan, dengesiz bir adamla karşı karşıya olduğumuzu tüm Slovenya gördü. İşte bu yüzden FC Koper, Albert Riera adlı sirkten açıkça arınıyor. Kendisi bu sirkteki en büyük palyaço."

Bu açıklama sonrası olay daha da büyürken, Slovenya futbol kamuoyu gözünü federasyona çevirdi. Riera'ya disiplin cezası gelip gelmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.


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