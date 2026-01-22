RESMİ: Rafa, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki futbolcu Rafa Silva'nın Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) Benfica Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'a 2024 yılında transfer olan Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol kaydederken 1 kez Süper Kupa zaferi yaşadı.
Rafa Silva, siyah-beyazlı formayı son olarak 2 Kasım 2025'te ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.
BONSERVİS: 6+1 MİLYON EURO
Benfica, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.
SÖZLEŞME DETAYLARI
A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'dan ise senelik 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.
ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ
Haberde ayrıca, Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
