22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-052'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-1
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

RESMİ: Rafa, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini resmen açıkladı.

calendar 22 Ocak 2026 20:44 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki futbolcu Rafa Silva'nın Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) Benfica Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a 2024 yılında transfer olan Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol kaydederken 1 kez Süper Kupa zaferi yaşadı.


Rafa Silva, siyah-beyazlı formayı son olarak 2 Kasım 2025'te ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.

BONSERVİS: 6+1 MİLYON EURO

Benfica, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'dan ise senelik 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Haberde ayrıca, Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.







 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
